Bouw ‘Roggebotbrug’ tussen Dronten en Kampen begint bijna: over twee jaar minder files

VIDEO Studenten in Dronten blij met alternatie­ve introduc­tie: biggen verkopen en dan een borrel drinken

1 september Met veel andere studenten tot diep in de nacht in de kroeg zitten, zit er dit jaar niet in tijdens de introductieweek van Aeres Hogeschool in Dronten. De traditionele biggenmarkt gaat wel door en wordt er in de avond toch ook een drankje gedronken? ,,Een borrel in de avond doen we gewoon hoor, in het studentenhuis.”