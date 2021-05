Bouw windmolens hindert wekenlang verkeer rond Dronten

Onrust over zoekgebied bomen in Flevoland: wordt Urk ingesloten en omringd door een groot bos?

15 april De provincie Flevoland wil de komende jaren 3400 voetbalvelden aan bos realiseren. Onder meer grote gebieden onder Dronten en ten oosten van Urk zijn in beeld om bos te worden en zijn opgenomen in een kaart met zoekgebieden. Inwoners uiten hun ongenoegen, want staat de komst van de bossen bijvoorbeeld toekomstige groei van Urk niet in de weg?