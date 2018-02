Bouwstop voor Resort Zuiderzee in Biddinghuizen

Dat zegt wethouder Peter van Bergen. ,,Laten we zeggen dat Europarcs voortvarend te werk gaat.'' Zo heeft de eigenaar ook tientallen stacaravans op het buitendijkse deel van het park geplaatst zonder dat daar een vergunning voor is. Ook is Europarcs te vroeg: de caravans mogen pas vanaf 1 april op deze plek staan. ,,We zijn in overleg met provincie, waterschap en Europarcs over deze situatie'', zegt van Bergen. Hij kan nog niet zeggen of de gemeente de caravans laat weghalen of dat er alsnog legalisatie mogelijk is.