Explosie in Dronten lijkt op aanslag, buren schrikken zit rot: ‘Net een bom, zo hard was het’

De explosie in een voortuin in Dronten op zondagavond lijkt op een aanslag. Meerdere buurtbewoners hebben tegen de politie verklaard dat ze een persoon zagen wegrennen van het getroffen huis. Ook is een verdachte witte auto gezien. Ondertussen zit de schrik er goed in aan de Kampanje. ,,Het is hier best een rustige buurt, dit heb ik nog nooit meegemaakt.’’