Brand Dronten: 'Ik wist niet dat vuur zich zo snel kan verspreiden'

Bij een korte, maar hevige brand is beautycentrum Aphrodite's Thermen in Dronten dinsdagavond grotendeels verwoest. De boven de zaak gelegen woning bleef gespaard. Alle aanwezigen wisten tijdig het gebouw te verlaten.

Het ging razendsnel, zegt Sandra van Loveren die boven de zaak woont en af en toe bijspringt. Ze zat tv te kijken toen ze brand rook. ,,Ik liep het balkon op en riep naar binnen: het is hier!''

Alarm

Ze vluchtte naar buiten met haar zoon en ex-man die op bezoek was. ,,De vlammen schoten al uit het dak van de sauna. Ik schrok me lam. Ik wist niet dat vuur zich zo snel kan verspreiden.'' Pas later hoorde ze het alarm afgaan, zegt ze. ,,Maar misschien hoorde ik het eerst niet in de drukte.''

Chloor

Even na 19.00 uur kwam de melding binnen. De brandweer sloeg meteen groot alarm. Het beautycentrum beschikt over een zwembad en sauna en er worden chloor en zwavelzuur opgeslagen, zegt een brandweerwoordvoerder. Gevaarlijke goedjes. ,,Die mogen niet samenkomen. Gelukkig is dat niet gebeurd.''

Rook

De rook was op kilometers afstand te zien, maar de brand was tegen acht uur al onder controle. Het vuur is ontstaan in de sauna of in de meterkast in dezelfde hoek van het pand, aldus de woordvoerder.

Balen

Eigenaar Rob van Kemenade was net op weg naar huis toen hij een telefoontje kreeg. ,,Ik sta hier te balen. Dit bedrijf bestaat 22 jaar, ik heb nog nooit brand gehad.'' Op het moment dat de brand uitbrak waren er geen klanten aanwezig, zegt hij.

In de as