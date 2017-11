Brug Roggebot tussen Kampen en Dronten vaker open voor zandschepen

Hulphonden kwispelen in Dronter studentenhuis

5:00 Aan de muur hangt een whiteboard waarop keurig staat wie aan de beurt is om te koken, boodschappen te doen of schoon te maken. Tot zover niets geks, al doet het veiligheidshekje tussen de keuken en bijkeuken wel vermoeden dat het geen regulier studentenonderkomen betreft. Dat wordt onderstreept bij binnenkomst. In welk ander studentenhuis wordt bezoek immers verwelkomd door enthousiast blaffende en kwispelende viervoeters? Alsof Tommie, Tynke en Tierra willen zeggen: ,,Welkom in Het Hulphondenhuis."