Buren blijven bakkeleien om basbeats van Defqon en Lowlands: gemeenten slepen Dronten voor Raad van State

video Trainer Pieter de Jongh gaat viraal door bijzonder interview in Afrika, maar in Dronten en Putten vergeten ze zijn naam ook nooit meer

18 maart Voetbaltrainer Pieter de Jongh (50) uit Asperen is door filmpjes op internet - die viraal zijn gegaan - plotseling een bekende geworden in eigen land. En dat terwijl hij sinds 2012 in alle uithoeken van de wereld heeft gewerkt. Maar De Jongh was ook actief in onze regio: in Dronten en Putten. En ook daar zullen ze hem niet snel vergeten...