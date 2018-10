Burgemeester Dronten is wel klaar met Flevoland

Het is merkwaardig, zegt De Jonge in een afscheidsinterview met deze krant, dat het aantal waterschappen en gemeenten alsmaar afneemt, terwijl er een provincie is bijgekomen: Flevoland. ,,Dat is niet vernieuwend. Ik vind dat Flevoland bij uitstek de provincie is die het initiatief moet nemen tot een volgende stap, een grotere schaal van bestuurlijke vernieuwing. Als ik een visie mag nalaten dan is het deze wel.’’