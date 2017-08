Burgemeester Dronten laat treiterende 'Frank Patat' zijn gang gaan

Begin dit jaar deed burgemeester Aat de Jonge nog met succes aangifte tegen twittertreiteraar Frank van Flierenburg, in Dronten beter bekend als Frank Patat. De rechtbank veroordeelde de Drontenaar vanwege de smadelijke tweets die hij via het account AatjederJonge de wereld in stuurde.

De veroordeling legde Van Flierenburg echter allerminst het zwijgen op. Hij veranderde weliswaar de naam van het Twitteraccount in De Ouwe B.M., maar gaat onverminderd door.

Geen stappen

Ondanks het feit dat de Dronter snackwagenexploitant met zijn tweets nog altijd de pijlen richt op de eerste burger van de Flevolandse gemeente, is De Jonge niet van plan stappen tegen hem te ondernemen. Waarom hij hiervoor kiest wil de Dronter burgemeester niet toelichten.

Volledig scherm Frank van Flierenburg, ook bekend als Frank Patat, ligt met de gemeente Dronten in de clinch over zijn standplaats. foto Herre Stegenga Een blik op de tijdlijn van De Ouwe B.M. laat zien dat Van Flierenburg blijft doorgaan met insinuaties over de handel en wandel van De Jonge, waarbij de patatbakker onder meer rept over het aannemen van steekpenningen en het achterlaten van torenhoge schulden.

Schadevergoeding

Frank Patat ligt al jaren in de clinch met de gemeente Dronten. Naast een geschil over de standplaats voor zijn snackwagen, eist hij een schadevergoeding van 25.000 euro, omdat de gemeente op haar website heeft gemeld dat de ondernemer voor de rechter moest verschijnen vanwege een wietkwekerij. Die zaak verloor hij deze zomer in de rechtbank, maar hij heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan.

Ongenoegen

Zijn ongenoegen jegens de gemeente in het algemeen en de burgemeester in het bijzonder uit Van Flierenburg maar wat graag via social media. Ook na de veroordeling. Daar heeft hij nimmer een geheim van gemaakt. Zelfs in de rechtszaal nam hij zijn beledigingen niet terug, 'omdat', zo is zijn overtuiging, 'het de waarheid is'.