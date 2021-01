Burgemeester Dronten verwacht weinig problemen rond avondklok: ‘Mogelijke overtreders zijn in beeld’

Uit een peiling van EenVandaag blijkt dat 85 procent van de Nederlanders zich aan de avondklok zal houden. In Dronten ligt dat percentage hoger, verwacht Gebben. ,,Het is een groot gebied met maar drie dorpen natuurlijk.’’ Politie en boa’s weten ‘heel goed’ waar ‘mogelijke overtreders’ wonen, zei hij donderdagavond in de raadsvergadering. ,,Die zijn in beeld. En blijven in beeld. Ik verwacht weinig handhavingsproblemen.’’