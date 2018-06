Burgemeester: 'Geen relatie vertrek en crisismaand'

Burgemeester Aat de Jonge van Dronten had al plannen om te vertrekken, nog voor de bestuurscrisis die zijn gemeente in oktober vorig jaar trof. Dat vertelde hij zaterdag in reactie op het nieuws van zijn vertrek.

,,Het leek me verstandig, gezien de woelige baren van vorig jaar oktober, om het schip juist door die woelige baren heen te loodsen.''

De Jonge ontkent stellig dat er een relatie is tussen zijn vertrek en die crisis, waarbij twee CDA-wethouders het veld ruimden. ,,Er is geen enkele relatie tussen de maand oktober vorig jaar en mijn afscheid nu'', reageert de burgemeester, die afgelopen week achter gesloten deuren zijn vertrek bekend maakte. ,,Dit is gewoon een mooi moment. Er is een nieuw coalitieakkoord, daar moeten ze hard aan gaan werken. Dan is het ook tijd voor een nieuwe generatie.''

Suggestie irriteert

De suggestie dat zijn vertrek iets te maken heeft met de crisis van afgelopen najaar, irriteert hem. ,,Het omgekeerde is het geval; ik ben juist gebleven omdát er een probleem was.'' Goede toehoorders hadden de afgelopen tijd zijn vertrek zelfs al kunnen horen voorzien, denkt de burgemeester. ,,Om die reden heb ik op de nieuwjaarsreceptie voor het eerst heel lang gesproken. Ik wilde nog één keer laten zien waarvoor ik sta in het openbaar bestuur. En om die reden heb ik ook op 4 mei bij de Dodenherdenking voor het eerst in veertien jaar zelf gesproken.''

Zijn vertrek was absoluut geen impulsieve beslissing, benadrukt De Jonge. ,,Wie Aat de Jonge een beetje kent, weet dat hij de dingen goed plant.'' Ook achter de schermen was zijn vertrek niet geheel onverwacht, weet hij. ,,We mogen als burgemeesters door tot ons zeventigste levensjaar, maar die ambitie had ik niet. Dat wist de vertrouwenscommissie. ook.''

