Busabonnement 'slechts' 12 euro duurder in Flevoland

Vooral scholieren die tussen Urk en Emmeloord en Biddinghuizen/Swifterbant en Dronten pendelen betalen per 1 juli veel meer voor een busabonnement. Dat heeft te maken met een nieuwe rekenmethode die gebaseerd is op kilometers in plaats van zones. En dan ben je in het uitgestrekte Flevoland slechter af.

Bovengrens

De provincie gaf twee weken geleden al aan om deze reizigers te gaan compenseren. Dat gebeurt in de vorm van een tijdelijke terugkeer - tot 30 juni 2018 - van het bekende abonnement. Dat wél 12 euro per maand duurder is overigens. Dit is de maximale tariefsverhoging die de vervoerder heeft afgesproken met de vervoerder. ,,Voor de provincie is dat de bovengrens'', zegt een woordvoerder. Maar het is nog altijd minder dan de 20 tot 30 euro extra die de reizigers anders kwijt waren.

Abonnementhouders