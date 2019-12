Cafetaria tussen Dronten en Kampen moet 15 jaar na opening al verdwijnen

Politiek wil plan voor Swifter­bant: ‘Het gaat gewoon niet goed’

29 november De politiek in Dronten maakt zich zorgen over Swifterbant en wil dat er een plan voor het dorp komt. ,,Er speelt veel in Swifterbant, we kijken nooit naar het geheel’’, zegt initiatiefneemster Suzanne Stoop (PvdA).