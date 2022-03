Carin pleit voor ‘kleinschaligheid’ en hoopt op een hondenspeeltuin voor haar hond in Dronten

Webshops als die van Eva schieten als paddenstoe­len uit de grond (en zorgen in Flevoland voor meer banen)

Het aantal banen in Flevoland groeide het vorig jaar met 2,1 procent naar 198.600, meldt de provincie op basis van een uitgebreid werkgelegenheidsonderzoek. De toename is met de impact van de coronacrisis weliswaar minder groot dan de jaren ervoor, maar aan creativiteit geen gebrek. Met name webshops als die van Eva Flantua schoten de grond uit. „Support your locals.”

10 februari