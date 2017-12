Carmen uit Swifterbant 'jong visitekaartje' waterschap

Carmen is nu het 'jonge visitekaartje' van Zuiderzeeland en volgt Roos van den IJssel op, haar termijn is verstreken. Carmen gaat meedenken over het betrekken van de jeugd bij het waterschap en neemt namens Zuiderzeeland zitting in het landelijke Jeugdwaterschap. Ze is een vwo-leerling van het Almere College in Dronten.