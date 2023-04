CBR stuurt verpleegster ten onrechte naar psychiater en moet schadevergoeding betalen

Deze karavaan door Overijssel benadrukt het belang van de bij: ‘Zonder bijen geen voedsel’

Een ‘bee & bee’ hoog in een lantarenpaal voor wilde bijen. En kasten in en rond de stad voor bijenvolken. De zogenaamde Groene Zaai Karavaan trok zaterdag van Kampen via Steenwijk naar Zwartsluis en reist nog een week door de Kop van Overijssel. Met bijzondere aandacht voor de bij. Want zoals Einstein al zei: zonder bij geen leven.