CBR stuurt verpleegster uit Dronten ten onrechte naar psychiater na akkefietje met politie

Tijdens Koningsdag­con­cert in de Kampense Bovenkerk mag het Wilhelmus niet ontbreken

Gert van Hoef is op 27 april te gast in de Bovenkerk. De organist geeft dan een concert in de Kampense kerk en heeft speciaal voor Koningsdag een programma samengesteld. Het programma past niet alleen bij Koningsdag maar is ook laagdrempelig en afwisselend.