CDA Dronten botst met raad over Alderstafel

Het CDA heeft hier moeite mee en dat is niet verwonderlijk. Immers, CDA-wethouder Dirk Minne Vis, met Lelystad Airport in zijn portefeuille, was vorig jaar amper opgestapt of de gemeente dreigde al met het verlaten van de Alderstafel. Om dat later waar te maken. Een teken dat de werkwijze van Vis te soft werd gevonden. Het CDA vraagt zich, als enige partij, af of er geen andere mogelijkheid was. Als je niet aan tafel zit dan praat je ook niet mee, zei fractievoorzitter Siert Jan Lap. En waarom mocht GroenLinks-fractievoorzitter Paul Vermast vorige week mee naar een overleg op het ministerie over deze drastische maatregel van Dronten?