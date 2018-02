CDA Dronten geeft toe dat veelbesproken brief onhandig was

Het opstappen van het CDA in Dronten uit het presidium heeft voor onbegrip en irritatie gezorgd bij de andere partijen. Fractievoorzitter Siert Jan Lap geeft toe dat zijn fractie het duidelijker had moeten brengen.

Niet voor het eerst in de afgelopen maanden werd het CDA donderdagavond onder vuur genomen door de raad. Dit keer ging het over de brief waarin de grootste partij aankondigde uit het presidium te stappen. Dit is een commissie die de agenda's opstelt voor de gemeenteraad.

'De veranderde positie' in de gemeenteraad heeft het CDA tot dit besluit gebracht, zo valt te lezen. De partij staat er alleen voor nu de overige fracties het vertrouwen hebben opgezegd in de christen-democraten. Een gevolg van de bestuurscrisis waarbij de twee CDA-wethouders opstapten.

Commissievergaderingen

In een toelichting in deze krant zei André Schuuring, de CDA'er die in het presidium zat, vorige maand dat hij geen moeite heeft met deze commissie. Waar hij mee worstelde was dat hij als presidium-lid óók commissievergaderingen moest leiden. ,,Dat vind ik lastig, bijna onmogelijk. Het gaat in vergaderingen veel over het CDA, als voorzitter is het moeilijk om dat te scheiden.''

De andere fracties begrepen weinig van de brief. ,,Dit baart me grote zorgen'', zei Suzanne Stoop (PvdA). ,,Het presidium moet zo politiek-loos mogelijk zijn.'' Irene Korting (VVD): ,,Dit had vriendelijker gekund. Dan hadden we er begrip voor gehad.''