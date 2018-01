CDA Dronten leidt even geen commissies

Het CDA verlaat het presidium vanwege 'de veranderde positie' in de gemeenteraad, zo wordt per brief gemeld. Dat heeft niets met het presidium op zich te maken, zegt André Schuuring, die namens het CDA in dit overleg zat. ,,Dat zijn vrij simpele vergaderingen.''

Bestuurscrisis

Waar hij moeite mee heeft, is het feit dat hij als presidium-lid óók commissievergaderingen moet leiden. ,,Dat vind ik lastig, bijna onmogelijk. Het gaat in vergaderingen veel over het CDA, als voorzitter is het moeilijk om dat te scheiden.'' Het is een aanname, sinds de bestuurscrisis in oktober heeft hij geen commissie meer voorgezeten. ,,Maar ik heb voldoende inzicht in dit soort zaken, ik weet waarover ik het heb.''