Cel- en werkstraf voor vader (48) uit Dronten die dochtertje misbruikte

H. ontkende twee weken geleden in de Lelystadse rechtbank dat hij zijn dochtertje heeft misbruikt. Als er al iets was gebeurd, dan was dat per ongeluk. ‘Tijdens het douchen bijvoorbeeld of bij het stoeien. Ze was nogal beweeglijk, dus dan raakte ik haar misschien per ongeluk aan op ongepaste plekken’, legde hij uit.