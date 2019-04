Celstraf voor man uit Dronten die zoon belaagde

Een 54-jarige man uit Dronten is woensdag veroordeeld tot 7 maanden cel waarvan 2 maanden voorwaardelijk voor vier mishandelingen, drie bedreigingen en een vernieling. De man ging over de schreef toen hij de woning van zijn zoon wilde binnendringen.

De 54-jarige A.A. sloeg op 3 januari de zijruit van de woning van zijn zoon in Dronten in. ,,Kom naar buiten, ik maak je af, vuil jodenkind’', zou hij geschreeuwd hebben. De zoon bracht zijn kinderen en vrouw boven in veiligheid terwijl een buurman A. poogde te kalmeren. Hij moest dat bekopen met een klap met een fietsketting waarna hij zich bovenop A. wierp tot de politie arriveerde.

Slachtoffers

Vorig jaar waren een chauffeur bij een moskee in Dronten en een man in een shoarmazaak slachtoffer van de agressie van A. In verhoren gaf de 54-jarige man aan dathet elf maanden per jaar goed gaat met hem. Die ene maand dat het slecht gaat, loopt hij rond met ‘kwade gedachten’, zoals hij het verwoordde.