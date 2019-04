Celstraffen voor stelende asielzoekers in Kampen

,,Ze hebben weinig in het AZC. Ze hebben oprecht berouw betoond’', zei hun advocaat vrijdag tegen de politierechter. De drie vrouwen van 31, 23 en 21 jaar liepen op 9 januari vergezeld van twee minderjarige kinderen de Hema in Kampen binnen. Ze gedroegen zich opvallend, zo vond een medewerker. Toen ze kort erna de beelden van de bewakingscamera’s bestudeerde, viel op dat ze kleding in hun tassen hadden gestopt. Bij de lingerie-afdeling werden de labels teruggevonden. Via de ‘winkeliers-app’ werden collega’s gewaarschuwd. Zo kwam het dat al snel de drie dames in de kraag werden gevat. Ze hadden kleding bij zich van de Hema, MS Mode en van Takko Fashion. Twee vrouwen, Tatiana en Crina D., bekenden. Nadejda C. zei zich bedacht te hebben. Ze trok in de Hema labels van kleding maar nam deze niet mee.