Chantal Sijtsma (SP) per direct uit gemeenteraad Dronten

Nu ze zich verkiesbaar heeft gesteld voor een van de andere partijen in Dronten is het volgens Sijtsma 'niet kies om de laatste twee maanden van deze periode nog het woord te voeren namens de SP.

Dat is te verwarrend, zeker naar de kiezers toe. Naar welke partij ze overstapt wil ze nog even in het midden laten. Jan den Boer, tot voor kort haar fractiegenoot is verrast door het besluit van Sijtsma. ,,Het kwam als donderslag bij heldere hemel. Ik vind het spijtig, want ik had graag samen de rit uitgezeten."