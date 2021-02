Chef’Special en Maan treden op bij proeffestival in Biddinghuizen

Onder meer Chef’Special, De Staat en Maan staan over ruim twee weken op het podium bij het speciale Back To Live-festival in Biddinghuizen. Op het Lowlandsterrein wordt gekeken hoe grootschalige evenementen in coronatijd gehouden kunnen worden. De animo is groot.