CIA werkt aan oplossing voor ‘middelpuntfamilie’ Huijbregts in Dronten, maar makkelijk lijkt die niet

video Hoe boze demonstran­ten door Google en CIA bij deze onschuldi­ge familie in Dronten terechtko­men

21 januari Demonstranten die zondag op het Museumplein in Amsterdam met lijf en leden tegen de coronaregels protesteerden, hebben het nu gemunt op de familie Huijbregts in Dronten. Onterecht, want met een opruiend vliegtuigje hebben vader Jacques, zijn vrouw en de vier kinderen niets te maken. Een vals IP-adres wijst hun huis echter niet voor het eerst aan. Is het Google, of toch de CIA? ,,Wij zijn altijd hét middelpunt.”