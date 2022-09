Climax voor nieuwe bewoners Havenkade Dronten: vlag met handtekeningen naar hoogste punt

Emoties na faillisse­ment Veluwse uitvaarton­der­ne­mer: ‘Ik spoelde mijn moeder door de gootsteen’

Een crematie drie dagen eerder dan afgesproken en de as verdelen in de keuken. Er is grote verontwaardiging over de werkwijze van de Veluwse uitvaartonderneming Van Boven Wensen & Uitvaart. Nabestaanden vertellen hoe ze door het inmiddels failliete bedrijf van de ene verbazing in de andere vielen. ,,Mijn vader was nog niet eens gecremeerd en ik kreeg al een rekening.’’

