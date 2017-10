Coalitie Dronten praat over wankelende wethouder

Eerste 'blingjacht' met diamantlak komt uit de polder

9:39 De Keizer 42 Sun King is het eerste jacht ter wereld met een laklaag waarin 24-karaats diamanten zijn verwerkt. Onlangs gepresenteerd aan de rijken der aarde op de botenshow in Monaco, maar de oorsprong van deze 'blingbling-boot' ligt gewoon om de hoek. In Dronten en Zwartsluis om precies te zijn. Hoe is dat zo gekomen?