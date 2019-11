Colombiaanse ‘telefoondieven’ op Defqon hebben volgens OM voor veel onrust gezorgd bij ouders

,,Er zullen een hoop families in onrust hebben gezeten omdat ze geen contact meer konden krijgen met hun kinderen op het festival.’’ Dat merkte de officier van justitie in Lelystad op over de diefstal van zeker 113 mobiele telefoons op het dancefestival Defqon, afgelopen zomer in Biddinghuizen.

Ze eiste zestien maanden cel tegen zes mannen en een vrouw uit Colombia. De enige passende straf wat haar betreft voor de geraffineerde wijze van samenwerking bij de strooptocht.

De Colombianen, in de leeftijd van 20 tot 29 jaar, werden eind juni aangehouden. Beveiligers en politie waren alert, omdat festivals een geliefd doelwit zijn van mobiele bendes, zoals deze groep er waarschijnlijk ook een was.

Twee van de mannen bleken bij hun aanhouding telefoons in geprepareerde kleding bij zich te hebben: ‘strakke pakken’, zoals de rechtbankvoorzitter omschreef. Een van hen had er tien verstopt, de ander 22. Zij zijn de enigen die nog vastzitten. De rest van de groep is in oktober geschorst uit voorarrest, wegens een te geringe verdenking, en daarna het land uitgezet.

‘Europa leren kennen’

De twee die nog wel in de Nederlandse cel zitten, wilden voor de rechtbank niets verklaren, of slechts mondjesmaat. Waarom ze in Nederland waren? ‘Ik had familie in Barcelona bezocht en wilde Europa verder leren kennen’, zei een van hen. De ander beriep zich volledig op zijn zwijgrecht. Hoe ze dan aan geld kwamen om naar Europa af te reizen? ‘Zwijgrecht’.

Gescoord?