‘Complexe’ weg naar nieuw beheer stranden in Dronten

Hoe gaat Dronten haar kustlijn van zo'n 60 kilometer beheren? Een poging om stranden in de verkoop te doen, liep vorig jaar op niets uit. De gemeente gooit het nu over een andere boeg: eerst met alle betrokkenen om tafel. Het belooft ‘complex’ te worden.

,,We hechten aan de inbreng van omwonenden en ondernemers’’, zegt wethouder Irene Korting in een persbericht. ,,Dat is belangrijk voor het draagvlak in de omgeving’’. Klinkt vanzelfsprekend, maar juist op dit punt ging het vorig jaar mis. De raadsfracties stuurden een beheerplan voor de stranden terug omdat ze vonden dat het rammelde. Niet alleen de inhoud riep vragen op, ook de communicatie. Zo hadden bewoners van Buitenplaats Veluwemeer uit de media moeten vernemen dat de gemeente met de gedachte speelde om ‘hun’ Harderstrand-Noord af te stoten. Ook de eigenaren van bungalows op het Bosbergpark en het Bremerbergpark waren niet blij.

Kwaliteitsimpuls

‘Minder maar beter’, dat was in 2017 het motto van de gemeente voor de stranden. Een kustlijn van 60 kilometer, 73 hectare aan stranden in eigendom, het is wat veel van het goede. Het plan was om pakweg de helft van de stranden te verkopen en het andere deel een kwaliteitsimpuls te geven en te verdelen in zones: voor de natuur en dagjesmensen. Er moest iets gebeuren, dat stond vast.

Quote Er zijn veel belangheb­ben­den in het gebied met uiteenlo­pen­de visies Gemeente Dronten

Ruim een jaar nadat dit plan strandde, doet Dronten een nieuwe poging. En die begint voorzichtig: niet zelf met een plan komen, maar met alle betrokken partijen in gesprek. Dat is volgens de gemeente een ‘complex en tijdrovend project’. ‘Er zijn veel belanghebbenden in het gebied met uiteenlopende visies op het gebruik en bezit van de stranden’. Een externe partij gaat dit proces begeleiden, op het gemeentehuis is te weinig menskracht aanwezig. Hiervoor wordt 75.000 euro uitgetrokken.

