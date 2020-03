Corona velt artsen, huisartsenpost Dronten Zuid dicht

Tulpenrou­te Flevoland gaat niet door: ‘Geen risico nemen’

19 maart Naast het Tulpenfestival in de Noordoostpolder is nu ook Tulpenroute Flevoland (in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland) afgeblazen. ,,We willen geen risico nemen‘’, zegt voorzitter Herman Vermeer verwijzend naar het coronavirus.