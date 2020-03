‘Coronahoester’ uit Biddinghuizen blijft nog twee weken in de cel

Lowlands, Deventer op Stelten, Defqon: gaan dit soort me­ga-evenemen­ten vlak ná 1 juni nog wel door?

24 maart Wat te doen met grote evenementen vlak ná 1 juni? Is het nog wel haalbaar om deze door te laten gaan in deze hectische tijd? Organisaties in de regio staan voor een pittige uitdaging. ‘Het zijn onzekere tijden.’