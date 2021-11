Coverband Flashback verzorgt jamsessies in De Meerpaal in Dronten

,,Zo ontstaan hopelijk weer verrassende muzikale combinaties”, meldt een woordvoerder van het theater in Dronten. De jamsessie van vanavond (20.15 uur) vindt plaats in de Kleine Zaal en wordt in goede banen geleid door zangeres Angelique Vlieger en drummer Jeroen Koornstra. Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten bij binnenkomst een QR-code tonen.

Eigen draai

Flashback is een band die verschillende covers speelt. Nummers die veel energie geven, afgewisseld met mooie ballads uit verschillende decennia. Flashback zegt het ‘leuk’ te vinden om af en toe een eigen draai aan een nummer te geven. Zo is er een eigen versie opgenomen van het nummer Stay van Rihanna en Don’t you Worry Child. Het eerste zelfgeschreven nummer is ook een feit: Right Here.