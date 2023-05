D66-Statenlid in Flevoland stemt op VVD voor Eerste Kamer: ‘Om coalitie in het zadel te houden’

Explosie bij Subway Batavia Stad is tweede incident in week tijd: ‘Blij dat er niemand gewond is geraakt’

Bij een inbraak bij broodjeszaak Subway in Lelystad zijn vannacht explosieven gebruikt. Volgens de politie zijn de vermoedelijke twee daders zonder buit op de vlucht geslagen. Het incident bij de broodjeszaak is de tweede in een week tijd in Batavia Stad. ,,Het is vervelend dat het zo kort na elkaar plaatsvindt.”