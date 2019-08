De boerenzoon die multimiljonair werd: ‘Liefst steek ik geld in eigen regio’

In Beeld Drie dagen Lowlands in elf foto’s

18 augustus Van heinde en verre kwamen dit weekend bezoekers naar muziekfestival Lowlands in Biddinghuizen. Moeder natuur liet zich nadrukkelijk gelden in de polder. Het was nat in de polder, hoewel het zonnetje ook nog even doorbrak. De optredens leverden tal van mooie foto’s op, maar ook het leven buiten de podia werd vastgelegd. Bekijk hieronder een fotoserie bestaande uit elf kiekjes.