De es valt bij bosjes door agressieve schimmel

videoZe vallen bij bosjes, de essen in ons land. Een agressieve schimmelziekte tast bomen in heel Nederland - en de rest van Europa - aan. Staatsbosbeheer gaat massaal de kettingzaag hanteren, terwijl onderzoekers van de Wageningse Universiteit driftig speuren naar die enkele es die bestand lijkt te zijn tegen de schimmel.

Dat zijn er niet veel, mogelijk slechts 2 procent van alle essen is opgewassen tegen de schimmel. Het kappen van miljoenen bomen gaat miljoenen kosten, denkt Staatsbosbeheer. Want het hout van een aangetaste boom is niet meer te gebruiken en levert dus niets op.

Gezonde essen

De onderzoekers uit Wageningen hopen dat heel Nederland meedoet in de speurtocht naar de paar essen die zich niets aantrekken van de agressieve schimmel. Via www.essentaksterfte.nu kan iedereen melden waar nog gezonde essen staan. Die zitten volop in blad en hebben geen kale takken.

Essen komen veel voor in onder meer Flevolandse bossen, maar ook langs paden, wegen, lanen en in parken. De kaalslag zal duidelijk te zien zijn. De verwoestende kracht van de schimmel is ook te zien in de nationale genenbank in de bossen bij Roggebotzand, tussen Kampen en Dronten. De genenbank met allerlei voor ons land karaktertistieke soorten planten en bomen wordt beheerd door het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN). De organisatie meldt op haar website dat ‘38 procent van alle bomen inmiddels dood is ‘en dat ‘slechts 2% van alle bomen in dit perceel vrij is van aantasting’.

Goed voor meubels

De es is een bijzondere boomsoort, meldt CGN. ,,Er is geen boomsoort die de plaats van de es zomaar even kan overnemen. Het hout is uniek vanwege zijn sterke en taaie eigenschappen en uitermate geschikt voor meubels, fineer, gereedschapsstelen en houten sportartikelen.’’ Ook voor andere soorten is de boom van belang. ,,Het wegvallen van de es heeft ook desastreuze gevolgen voor circa 100 soorten die volgens een Britse studie afhankelijk zijn van deze soort om te overleven.’’