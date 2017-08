De familie met de gaafste bijbaan van Flevoland

De meeste mensen doen trouwens niet moeilijk. Waarom zouden ze ook, ze zijn op vakantie en liggen aangemeerd op een prachtige plek. Neem De Eekt, een langgerekt eilandje met een havenkom waar nu acht boten liggen. Her en der knappert een vuurtje, mensen zitten aan wal te lezen, drinken koffie of maken een praatje.



,,Dit is het gaafste van het gaafste'', zegt Linde even later als ze voorgaat op het bospad dat over De Eekt loopt. ,,Bijna overal is de natuur gecultiveerd, maar hier mag ze haar gang gaan. Alleen het pad wordt onderhouden. Prachtig vind ik het. Weet je dat de grote karekiet hier broedt?''