De Meerpaal in Dronten is drie dagen het decor voor KidsmiX-dagen

Schrijver Diederik Prakke komt naar biblio­theek Dronten

Diederik Prakke vertelt op vrijdag in bibliotheek Dronten over zijn boek ‘Hoe heb ik lief?’. Een boek over levensvragen die de schrijver probeert te antwoorden door eigen levenservaring, wetenschap een wijsheidstradities.

6 juli