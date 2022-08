De prijzen van patat en chips gaan omhoog (en dit is de reden)

In delen van het land staat het water akkerbouwers figuurlijk aan de lippen. In bijvoorbeeld de Achterhoek en andere hogere delen in Oost-Nederland en stukken van Zeeland is het neerslagtekort enorm groot en is er ook nog geen open water in de buurt waaruit ze water kunnen putten om hun gewassen te besproeien. ,,Daar geldt echt de wet van Murphy.’’