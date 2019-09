Deel van Dronten zit zonder stroom

Flevoland blijft koploper met biologi­sche landbouw: ‘In beginjaren al aandacht voor’

13 september Flevoland blijft koploper op het gebied van biologische landbouw in Nederland. Van alle landbouwgrond is 12,8 procent biologisch in de polder, veel meer dan in andere provincies. Europees gezien loopt Nederland behoorlijk achter.