Derde hennepkwekerij binnen een maand opgerold in Dronten

Het bedrijfspand werd gistermiddag binnengevallen. Op de eerste etage was het raak: een hennepkwekerij met 72 planten. Daarnaast werd ook een tent met een aantal zakken gedroogde hennep gevonden. Het gewicht van de zakken bedroeg circa zes kilo. De zakken met henneptoppen zijn in beslag genomen en de hennepkwekerij is vernietigd.

Eerdere plantages

In de gemeente Dronten werden dit jaar al meerdere hennepplantages opgerold. Vorige maand was het twee keer raak. In een kruipruimte in Dronten werden 1200 planten gevonden. Bij een andere inval vorige maand in Dronten stuitte de politie ook op een hennepkwekerij. Eer maand eerder werd ook al een hennepplantage opgerold. Daarbij ging het om circa 400 planten. Het is onbekend of er een verband is tussen de vier hennepplantages.