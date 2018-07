Derde WijLand Festival in Dronten: vertrouwd, maar ook verrassend

Voor het derde achtereenvolgende jaar kan het publiek zich onderdompelen in een mix van theater, muziek, film en andere vormen van kunst in het bos. Verder staan er foodtrucks en zijn er een festivalkapper - en masseur. En dit is nog maar een greep uit het aanbod. De opzet is hetzelfde, 'maar elk jaar willen we verrassen', zegt woordvoerder Bert Talens, druk bezig met de laatste voorbereidingen op het festivalterrein. Neem de roze kerk waar onder meer een silent disco wordt gehouden. ,,Zonder religieuze bijbedoeling overigens'', aldus Talens. En de vrijwilligers hebben zelf een hoofdpodium getimmerd, gaat hij door. ,,Het ziet er mooi uit.''

Subsidie

Vorig jaar spande het er nog even om of WijLand in Dronten zou blijven. Het was nog onduidelijk of de gemeente met subsidie over de brug zou komen. En producent XL de Ateliers zat in zwaar weer. Maar 'XL' leeft nog en de gemeente heeft de portemonnee getrokken. Net als de provincie trouwens en 'tal van ondernemers uit Dronten en elders uit Flevoland', aldus Talens. ,,Kijk maar naar het grote aantal logo's op onze website. Ze helpen financieel of leveren hand- en spandiensten. Prachtig is dat.'' Ook een meevaller: de weersverwachting voor dit weekend zijn prima, vult hij aan.