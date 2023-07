Deze kever teistert fruittelers in Dronten: ‘Ik denk niet dat we aan halve oogst komen’

Buurtschap De Zande blijft vallen over woonark in IJssel: ‘Het was een onbewoonde praam’

De komst van een nieuwe woonark in buurtschap De Zande, feitelijk Kamperveen, in een zijarm van de IJssel, blijft de gemoederen bezig houden. Al jarenlang bouwt het dossier op, nu in augustus vorig jaar de ark daadwerkelijk op het toneel verscheen, is een nieuw hoofdstuk aangebroken. De gemeente ziet geen reden de vergunning niet af te geven, de buren des te meer.