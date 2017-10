Deze knappe mannen uit onze regio staan op de Horse and Hunk kalender

Dronter judoka kampioen op WK judo voor mensen met verstandelijke beperking

11:38 Kayleigh Heerikhuisen uit Dronten heeft een nieuwe titel aan haar toch al indrukwekkende palmares toegevoegd. Zondag is de 20-jarige Drontense in Keulen kampioen geworden in de klasse tot 70 kilo (niveau 1) op het eerste IJF Wereldkampioenschap judo voor mensen met een verstandelijke beperking.