Deze Lowlandsganger miste nog geen enkele editie

Wat er ook gebeurt, Lowlands gaat voor bij Norman Scheffelaar uit Apeldoorn. Familie en vrienden weten het: wie het derde weekeinde van augustus een verjaardag, trouwjubileum of ander feestje wil vieren, hoeft niet op zijn aanwezigheid te rekenen. Dus ziet zijn zwager volgende weekeinde Abraham zonder Norman en diens echtgenote Astrid. In 1993 hoorde de destijds 23-jarige Apeldoornse liefhebber van alternatieve muziek en trouw bezoeker van Dynamo Open Air over een ‘nieuw festivalletje in de polder’. Hij dacht samen met een vriend: ,,Ach laten we eens een kijkje nemen.’’

Sindsdien heeft Norman Scheffelaar geen enkele editie van A Campingflight to Lowlands Paradise - kortweg: Lowlands - overgeslagen. Ook volgend weekeinde bij de 25ste editie is hij - uiteraard - weer van de partij. Dat het een succes wordt, weet hij zeker. Hij is immers nog nooit teleurgesteld thuisgekomen.

Volledig scherm Norman Scheffelaar met alle lowlandsbandjes. Hij heeft er nog nooit één overgeslagen. © Rob Voss

'Iedereen stonk op eerste festival'

Lowlands is voor de Apeldoornse boswachter Norman Scheffelaar drie dagen de buitenwereld even helemaal buitensluiten. De jaarlijkse perfecte mix van uitstekende muziek, prettig gezelschap - hij gaat al een jaar of twintig met dezelfde vriendengroep - en een bijzondere sfeer. ,,Er zou bij wijze van spreken elders een ramp kunnen gebeuren zonder dat je er op Lowlands iets van meekrijgt.’’

Eenmaal dreigde hij achter het net te vissen. Een paniekmomentje, kan de Apeldoorner zich nog herinneren. Lowlands werd zo populair dat het festival al uitverkocht was voordat er ook maar een artiest bekend was. ,,Sinds ik daarmee bijna de bietenbrug ben opgegaan, koop ik mijn kaarten zodra het kan. Gelukkig gingen dat bewuste jaar alsnog extra kaarten de verkoop in en hoefden we Lowlands toch niet te missen.’’

Douches

Vraag Scheffelaar naar zijn herinneringen aan 24 edities Lowlands en een stroom aan anekdotes en verhalen komt los. Over die allereerste editie waar hij samen met 7.500 muziekliefhebbers los ging bij optredens van The Smashing Pumpkins en Primus. En pas bij thuiskomst tot de ontdekking kwam dat er douches waren op het Lowlandsterrein. Lachend: ,,Ik heb me drie dagen lang met deodorant gered. Iedereen stonk.’’

Of hoe bij de tweede editie stomtoevallig op een van de voor hem meest gedenkwaardige optredens aller tijden stuitte. ,,Les Tambours des Bronx. Een man of twintig op het podium achter een olievat, die trommelden met centimeters dikke drumstokken. De dirigent had een steeksleutel in zijn hand, waarmee hij af en toe een daverende klap op het vat gaf.’’

Relaxt

Veel is veranderd in de voorbije 24 jaar. De 7.500 kampeerders van het eerste uur zijn uitgegroeid tot een tijdelijke stad van zo’n 50.000 festivalgangers. Het programma dat de eerste jaren nog op een A4’tje paste, staat sinds jaar en dag in een boekje en tegenwoordig vooral digitaal in ieders telefoon. Wat volgens Scheffelaar echter onveranderd is gebleven is de sfeer. ,,Op Lowlands zijn de mensen relaxt. Je kunt vreemden nog aanspreken of een geintje met ze maken.’’