Diesel op de weg en gewonde na aanrijding bij Swifterbant

Busroute lijn 147 in Dronten vanwege werkzaamheden aangepast

Vanwege werkzaamheden in Dronten rijdt lijn 147 Harderwijk - Dronten van 7 maart tot en met 1 mei 2022 een aangepaste route in Dronten. Enkele halten vervallen, in Dronten rijdt er een pendelbus.

24 februari