Directeur Walibi over gruwelijk kart-ongeluk: ‘Ik vind niet dat wij schuldig zijn’

Attractiepark Walibi in Biddinghuizen moest zich vanmiddag verantwoorden voor de rechter voor een afgrijselijk kartongeluk . Op 5 mei 2018 raakte een 13-jarig meisje zwaargewond, nadat ze met haar haren vast bleef zitten in de aandrijving van een kart. De vraag die centraal staat: Heeft Walibi schuld aan het ongeluk?

Het Openbaar Ministerie vindt van wel. ,,Walibi heeft schuld aan zware mishandeling door onvoldoende zorg te dragen voor veilig gebruik van de kartbaan”, aldus de officier van justitie. Dan gaat het om het haar: in een knot of paardenstaart. Het geven van instructies aan karters. En het onvoldoende afschermen van de aandrijving van de kart. Na het ongeluk is de kartbaan direct gesloten en nooit meer open gegaan.

Wel of geen kap?

De schuldvraag spitst zich toe op een kap die op de aandrijving van de kart hoorde te zitten. Volgens leverancier Rimo moest dat wel. Keuringsinstantie TÜV zou de kart hebben afgekeurd, als hen dit was opgevallen bij een keuring twee maanden voor het ongeluk.

De officier van justitie: ,,Het slachtoffer is gaan rijden en vervolgens kwamen haar lange haren los. Het haar kwam in een doodnormale luchtinlaat aan de zijkant terecht en vervolgens in de aandrijving van de kart. Dat kon, omdat de aandrijving niet was afgeschermd.”

Hij eist als straf een geldboete van 60.000 euro. Waarvan de helft van het bedrag wordt opgelegd als Walibi binnen twee jaar op eenzelfde manier in de fout gaat.

Niet noodzakelijk

Walibi verwerpt deze beschuldiging. Volgens de advocaat is onduidelijk hoe het haar is losgeraakt en dus het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens hem was het kapje geen noodzakelijk onderdeel van de kart, en slechts een optie. Hij bestreed ook dat de veiligheidsinstructies van het pretpark niet zouden deugen of dat deze niet goed zijn uitgevoerd.

Directeur Mascha van Till benadrukte: ,,Ik vind niet dat we schuldig zijn aan het ongeluk. Het had nooit moeten gebeuren. Had u er mij op 4 mei of 5 mei 's ochtends naar gevraagd, dan had ik gezegd dat de attractie veilig was.” Zij benadrukte hoe elke dag weer heel grondig wordt gekeken naar de veiligheid van het park en de attracties.

De rechter doet op 10 februari uitspraak.

