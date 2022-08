Dit is waarom de prijzen van patat en chips omhoog zullen gaan

Onderhoud aan ‘lantaarn’ Nieuwe Toren in Kampen: onderdoor­gang dicht, carillon klinkt minder vaak

De lantaarn op de Nieuwe Toren in Kampen krijg een schilderbeurt, van de omloop tot het kruis in de top. Dat onderhoud is ‘hoognodig’, zo stelt de gemeente: her en der bladdert de verf zichtbaar af. Als gevolg van het werk staat de toren vanaf eind deze maand tot half december in de steigers.

5 augustus