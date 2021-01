Dit is waarom er massaal getest gaat worden in Dronten

VideoDe helft van de Drontenaren moet zich laten testen op het coronavirus. Het doel is dat 20.000 inwoners - ook mensen die geen klachten hebben - meedoen aan de proef met grootschalig testen, die over een kleine maand begint. Maar waarom is eigenlijk gekozen voor Dronten?

Dronten is een van de vier gebieden waar grootschalig testen wordt uitgeprobeerd. Dit gebeurt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Minister Hugo de Jonge zei tijdens de persconferentie gisteravond dat onder meer in Dronten ‘het besmettingspercentage hoog blijft’.

Potentiële virusdragers

,,De keuze is op Dronten gevallen omdat het een gemiddelde gemeente in Nederland is waar de testbereidheid groot is”, aldus burgemeester Jean Paul Gebben tijdens een persconferentie vanochtend. Cees Verdam van de GGD Flevoland voegt toe: ,,We willen een goed beeld krijgen van hoe het virus leeft onder de bevolking. Daarom willen wij ook inwoners zonder klachten testen, omdat het potentiële virusdragers zijn.”

Een coronatest wordt afgenomen.

Het testen gebeurt op een centrale plek in Dronten. Het gaat om een zogenoemde XL-locatie waar dagelijks tussen de 400 en 700 personen kunnen worden getest. Of dit voldoende is voor de beoogde doelgroep, is onduidelijk. Verdam: ,,Waarschijnlijk moeten we de capaciteit behoorlijk opschroeven. Daarvoor gaan we medewerkers werven en bekijken of we mogelijk ook ’s avonds en in het weekend moeten testen.”

Verrassende keuze

Dat Dronten is uitgekozen voor de proef, is een verrassing voor inwoners. Volgens hen is het aantal coronabesmettingen in de poldergemeente niet buitensporig hoog. Dat laat het coronadashboard ook zien, waarop alle gegevens worden bijgehouden. In Flevoland heeft Zeewolde gelijke cijfers en scoort Urk flink hoger.

Er is geen medische noodzaak voor de proef in Dronten, benadrukt Gebben. ,,Ik kan mij voorstellen dat inwoners zich zorgen maken, maar onze situatie is anders dan in Lansingerland”, verwijst de burgemeester naar de gemeente in de Randstad, waar de Britse variant zich verspreidt. ,,Voor zover bekend is er geen besmetting met de Britse variant in Dronten.”

Uitnodiging per post

De proef begint begin februari. Inwoners van 10 jaar of ouder krijgen een uitnodiging per post om mee te doen. De GGD benadert gericht inwoners om mee te doen aan de proef, maar inwoners mogen zich ook vrijwillig laten testen. Het is nog onduidelijk welke groep inwoners gericht wordt benaderd.

