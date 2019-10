Dit kunstwerk in de polder is razend populair én gevaarlijk. Daarom komt er een hek

Dwars door ‘Riff’ loopt een trap die naar een uitkijkpunt leidt. Vanaf daar is het een koud kunstje om op het dak van het kunstwerk te komen, een groot plateau zonder reling. In het openingsweekend bleek vorige week al dat veel bezoekers graag óver Riff lopen. Er werden zelfs rennende kinderen gezien. Gevaarlijk, want wie over de rand duikelt, maakt een val van 7 meter.

Tijdens het openingsweekend werden bewakers ingezet die het publiek van het plateau probeerden te houden. Inmiddels heeft de gemeente een bordje laten plaatsen met de tekst ‘Verbonden op te klimmen’, ook in het Engels en Duits. Daar blijft het niet bij. Wethouder Irene Korting van Dronten kondigt aan dat de gemeente een hek voor de trap zet. Om het zekere voor het onzeker te nemen.

Tijdelijke maatregel

,,In principe is iedereen verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag. Dat was ook het uitgangspunt bij dit kunstwerk’’, zegt Korting. Na ‘signalen over de veiligheid’ heeft ze besloten om toch in te grijpen. Mogelijk is het hek een tijdelijke maatregel, aldus Korting. ,,We gaan in overleg met de provincie (eigenaar van het kunstwerk) en Bob Gramsma (de schepper) om te kijken wat de mogelijkheden zijn’’.

Volledig scherm Vanaf het uitkijkpunt is het een koud kunstje om op het dak van het kunstwerk te komen. © Foto Freddy Schinkel

De gemeente laat in een schriftelijke verklaring weten dat het dak berekend is op de belasting van sneeuw en wind en een paar mensen, ‘maar niet op een mensenmassa’. En: ‘Bij het ontwerp van het kunstwerk was niet bedacht dat dat zou gebeuren’. In de door de gemeente verstrekte omgevingsvergunning voor Riff is het ‘gebruikersgedrag’ niet meegenomen.

Quote Ja, als je erop klimt dan kan het een gevaarlij­ke situatie worden. Maar dat is overal Bob Gramsma, Maker van Riff